Formule E-race Nyck de Vries geschrapt wegens coronavirus

Het is al de tweede race dit seizoen die niet doorgaat. Eerder werd al besloten om de wedstrijd in het Chinese Sanya te schrappen. Ook dat had met de uitbraak van het coronavirus te maken. De eerstevolgende Formule E-race is nu op 18 april in Parijs. Verder staan onder meer wedstrijden in Jakarta, New York, Londen en Berlijn op de kalender dit seizoen.

De Vries, dit jaar debuterend in de klasse namens fabrieksteam Mercedes, is niet de enige Nederlander in de Formule E. Ook de Limburger Robin Frijns rijdt in de klasse.