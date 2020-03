FIDEO: Stoarm of corona: Koatstertille is klear foar de survival

De aktive oanrin nei it evenemint set dan ek al yn Jannewaris útein. Alle wykeinen komme de frijwilligers byinoar om de hindernissen ta te rieden en yninoar te setten.

Yn waar en wyn

De ôfrûne wiken wie der hieltyd op snein in stoarm, mei tige hurde wyn. Dêrnjonken komt ek it Coronafirus hieltyd tichterby. Dochs makket de organisaasje him dêr net sa drok oer. "It firus no noch net al te tichtby, mocht dat oars wurde dan hearre wy dat wol fan de ynstânsjes", sa seit de foarsitter.

En wat it waar oanbelanget: "Wy sitte nea echt oer it waar yn. Wy hawwe in soad meimakke yn de ôfrûne jierren, lykas 20 sentimeter snie en doe gie it ek troch." It ienige dat link wêze kin is ûnwaar, mar dat komt yn maart hast net foar.