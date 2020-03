Undersyk nei helberens ien bestjoer Sevenwolden en Bornego College

Beide skoallen wurkje al langer gear. Sa fersoargje se tegearre it vmbo-ûnderwiis op it Hearrefean ûnder de namme Kei College en ek is der yn Joure al gearwurking. Oanlieding is it ôfnimmende tal learlingen yn it fuortset ûnderwiis yn Fryslân.

Bestjoer en tafersjochhâlders fine dat de posysje fan it ûnderwiis yn de omjouwing fan beide skoallen it best fersterkt wurde kin as it oanbod ûnder ien bestjoerlike ferantwurdlikheid en rezjy falt. In bestjoerlike fúzje soe op meardere fronten helpe kinne.

Yn oerlis mei de meisizzenskipsrie fan beide skoallen is der in yntinsjebeslút opsteld. Dêryn wurdt ûnder mear it beslút beskreaun oer it ûndersyk dat no útfierd wurdt.