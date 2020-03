Ruth de Jonge, in ûnbekende fersetsfrou

Yn augustus 1944 is Krijn van der Helm yn Amersfoort by syn skoanâlders, mei syn frou Jopie en harren soantsje Krijntje. Ruth de Jonge en it Joadske famke Donsje binne der ek. Fersetsfrou Esmee van Eeghen, sit yn de finzenis en skriuwt Van der Helm in brief. De brief wurdt folge troch in ferrieder. Op it momint dat der by it hûs yn Amersfoort oanbelle wurdt en Van der Helm de doar iependocht, wurdt er deasketten. Ruth stiet derby, sy seit dat sy it tsjinstfamke is en se rommet it bloed op.