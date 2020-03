Freedsmerk oer ferdieling soarchtaken: "Soarchtaken thús? Ik lit se it leafst oan de frou oer!"

"As it net hoecht, doch ik it net", fertelde in man. Syn frou heakke dêrop yn: "Wy ha dêr ek wat mear handigens yn, no?" In oare man wie wol hiel útsprutsen: "Ik bin fan de âlde stimpel." Neffens him is it allegear biologysk bepaald: "Adam en Eva, no? Dat der hieltyd mear froulju oan de macht komme yn it bedriuwslibben, dêr ha 'k eins ek in hekel oan."

Dochs wiene der ek in soad dy't de taken thús earlik en net-klassyk ferdiele. "Myn frou skilderet wol en siert wol iten." In jonge frou seach dat de klassike ferdieling yndie ek hjoed-de-dei noch spilet. Se hie dêr ek wol in ferklearring foar: "Ik denk dat de vrouwen het ook wel naar zichzelf toe trekken. Wij hebben graag overzicht en controle!"