Feanster fytsefabrikant Accell set yn op leasefyts

Fytsefabrikant Accell fan It Hearrenfean set dit jier flink yn op de leasemerk foar fytsen. It bedriuw sjocht hieltyd faker dat minsken gjin fyts mear keapje foar harsels, mar der ien lease. Dat minsken leaver hiere as keapje docht ek bliken út de populariteit fan fytsabonnemintetsjinten lykas Swapfiets.