Chidera Ejuke: "Ik fuotbalje om te dribbeljen"

Ejuke is in spiler dy't in soad aksjes makket. Sterker noch, hy makket de measte dribbels yn de folsleine earedifyzje: 4,1 de wedstriid en dat is folle mear as bygelyks Mitchell van Bergen, dy't 2,1 dribbels de wedstriid makket.

"Ik hâld derfan om aksjes te meitsjen. Dat is wêrom't ik fuotbalje. Dat is wêrom't ik oait begûn mei fuotbaljen. Ik wol it leafst winne, mar ik wol ek it publyk fermeitsje."

Dochs binne der somtiden sichtber yrritearre meispilers op it fjild, dy't lilk binne as se in bal net krije. "Prate is dan it wichtichste", seit Ejuke. "It is net sa dat ik net oerspylje wol of de bal net ôfjaan wol, mar somtiden sjoch ik it net. Of ik sjoch in bettere opsje fan myn perspektyf út. As ik twivelje, kin ik better foar de aksje gean."