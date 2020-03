Politie Noordwest Fryslân @Politie_Harl

Wapens in woning gemeente Waadhoeke. Kregen we anonieme tip dat er verschillende wapens, waaronder een vuurwapen, in een woning waren gezien. Onderzoek gedaan. Hierbij werden een alarmpistool, werpmessen ,bijlen aangetroffen. Deze zijn in beslag genomen De bewoner is aangehouden