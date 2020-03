Nije koälysje op It Amelân: AmelandÉén, Algemeen Belang en VVD

De koälysje kriget twa wethâlders: Theo Faber fan AmelandÉén en Piet IJnsen fan Algemeen Belang Ameland. Sy hawwe earder ek wethâlder west op It Amelân. Faber en IJnsen sille op de riedsgearkomste fan moandeitejûn foardroegen wurde. Ek it nije koälysje-akkoart wurdt dan presintearre.

Dat AmelandÉén en Algemeen Belang Ameland in mooglike koälysje foarmje woene, waard healweis febrewaris al dúdlik nei petearen mei prosesbegelieder Jan Wibiër. De VVD is dêr no as tredde partij bykommen.