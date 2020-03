Bysûndere Burgumer oarlochsfoto's foar it earst te sjen

It binne foto's dy't in byld fan kalmte en geselligens útstrielje. De sechstjin Dútske oarlochsfoto's fan Burgum. Fan byltnissen fan in Dútsk muzykkorps, oant in laitsjende soldaat dy't op in houten stoel eat yn lytse stikjes snijt. "It binne foto's dy't makke binne troch in Dútske soldaat, dy't as lid fan de Kriegsmarine hjir legere wie", fertelt argivaris Schelte de Beer, fan de gemeente Tytsjerksteradiel. "Wy tinke dat de foto's nei syn dea by in samler telâne kaam binne."

It bestean fan de foto's wie lange tiid net bekend yn Burgum, oant amateurhistoarikus Siebenga yn 2015 de steapel histoaryske byltnissen ynienen tsjinkaam op de ynternasjonale feilingsite Ebay. "It nuvere wie, ik fûn it op de namme Burgum", fertelt hy, wylst hy langsum troch de foto's hinne blêdet. Burgum wie yn 'e tiid fan de Twadde Wrâldoarloch noch bekend ûnder de Nederlânske namme Bergum. "It wie dêrom hiel spannend oft it yndie gean soe om foto's fan Burgum sels. We moasten âlde foto's fan Burgum derby hâlde, om nei te gean oft it yndie om ús doarp gie. Dan hiene we nammentlik unyk materiaal, want we hiene mar ien foto fan Dútske soldaten yn dizze gemeente."

Oerspield mei Dútsers

Neffens histoarisy waard Burgum yn de tiid fan de Twadde Wrâldoarloch werklik oerspield mei Dútsers. Fanwegen de strategyske lizzing fan it doarp oan it wetter, wie it in perfekte útfalsbasis foar de Kriegsmarine. De Beer pakt der in pear dokuminten by, dy't in ynventaris sjen litte fan de beskikbere sliepplakken yn it doarp. Al dy Dútske soldaten moasten nammentlik earne ûnderbrocht wurde. Sa begjint de list mei hotel 'De Drie gekroonde Baarzen', dêr't yn totaal sechstich manskippen ûnderbrocht wurde koene. Mar ek skoallen en ferieningsgebouwen stiene op de list, alles om de tsientallen Dútsers earne ûnder te bringen.