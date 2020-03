Twa minsken ferwûne by ûngelok Haskerdiken

It ûngelok barde rûnwei kertier foar alven ter hichte fan Haskerdiken. De twa ynsittenden binne mei ûnbekend letsel nei it sikehûs brocht.

De brânwacht fan Akkrum hat holpen de slachtoffers út de auto te heljen. Foar de helpferliening waard ek in traumahelikopter ynset. De Ryksstrjitwei is fanwege it ûngelok ticht, de plysje docht ûndersyk nei de oarsaak fan it ûngelok.