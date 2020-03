Op 'e nij asbest fûn by sloop skouboarch Trebol yn Harns

De sloop fan de âlde skouboarch Trebol yn Harns hat tongersdeitemiddei op 'e nij stillein om't der asbest fûn is. Dat hat de FUMO, de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing befêstige. Twa wike lyn wie dat ek al it gefal. De FUMO hat dêrnei nei it asbest sjoen en sein dat it fuorthelle wurde kin.