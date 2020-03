Foto's ûnder brêgedekken: Súdwest-Fryslân troch de eagen fan ynwenners

Under de brêgedekken yn Súdwest-Fryslân binne takom farseizoen 20 foto's te sjen dy't makke binne yn it ramt fan in fotowedstriid. Dy is organisearre troch VVV Waterland van Friesland, dy't mei de aksje ynwenners grutsker meitsje wol op it lânskip en toeristen fermeitsje wol. In sjuery hat de 20 foto's út 700 ynstjoeringen keazen.