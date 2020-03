Ferkearskontrôle op It Amelân: bestjoerder rydt 131 op in dyk fan 80

De plysje fan Amelân hat woansdei en tongersdei in ferkearskontrôle útfierd op it eilân. Dêr binne sân minsken bekeurd dy't de tasteane snelheid mei 30, 32, 34, 37, 43 en sels ien mei 51 km/o te boppe giene. De kontrôle wie op in dyk dêr't mar 80 km/o riden wurde mei. Fan de persoan dy't mei 131 km/o oer de dyk ried, is it rydbewiis ynfoardere.