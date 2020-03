Nije stichting 'Fluit en Kruid' wol bioferskaat yn Weststellingwerf

Om't GrienLinks Weststellingwerf him soargen makket oer it bioferskaat yn de gemeente, hat de fraksje it inisjatyf nommen om in ûnôfhinklike stichting op te setten: Fluit en Kruid Weststellingwerf. Dizze stichting wol him ynsette foar bygelyks mear blommen yn bermen, it op in natuerlike wize bestriden fan de ikeprosesjerûp en it entûsjamearjen fan ynwenners mei tips, aksjes en projekten.