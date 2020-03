Undersyk nei restanten fan medisinen yn de Waadsee

Sy dogge dat nei in twatal ferkennende ûndersiken nei dizze problematyk. It spul komt troch it swiete binnenwetter yn it sâlte seewetter. As je dus útrekkenje op hokker plakken it Waadwetter it swietst is, dan kinne je dêr de measte restanten fan medisinen ferwachtsje. Dat binne it Eems-Dollard gebiet en it Waad by de Ofslútdyk, dêr't in soad Iselmarwetter spuit wurdt. Nei de ynfloed fan medisinen op it libben yn see is noch mar in hiel lyts bytsje ûndersyk dien.

Untstekingsremmers en epilepsy-medisinen

As foarbyld fan it soarte medisinen dêr't it hjir om giet, binne twa stoffen folge. Ien dy't yn in soad brûkte ûntstekingremmers sit en in oare dy't yn in medisyn brûkt wurdt tsjin epileptyske oanfallen. Fan ien is der ek in ûndersyk bekend wêrby it spul min útpakt foar moksels. En dat is ek ien fan de oanbefellingen: ûndersykje moksels op medisineresten. Wat fierder ûndersyk wol minder maklik makket, is dat Rykswettersteat wolris op mear plakken it wetter bemeunstere hat as no it gefal is.