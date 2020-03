Hat Kollum ynkoarten in eigen Eiffeltoer?

It Eifeltoerfestival moat de opfolger wurde fan Salomon Levy, it iepenloftspul dat ôfrûne jier yn Kollum opfierd waard.

"Wat we ferline jier meimakke ha mei teäterstik Salomon wie natuerlik in werjefte fan de striid tusken it 'Oranjegezinde' diel en it Frânske diel. En wat is der dan kenmerkjende foar de Frânsen dan de Eiffeltoer. Dat is harren landmark", seit koördinator fan it festival Bouke Koning.

Op it festival binnen mear as fyftjin aktiviteiten. It doarp wurdt opdield yn twa dielen: in 'Oranjegezind' part en in Frânsk part. Yn die ferskillende parten sille je echt it ferskil belibje. "En miskien moatte de soldaten der ek noch wol oan te pas komme", seit Koning.

Feiligens foarop

De toer wurdt in stielen konstruksje fan 29 meter heech. "Dat is wol echt in hiel ein. "Dan is feiligens wol iets wat we hiel goed yn it each hâlde moatte. Stiet it stevich, wat docht der as der in flinke wyn komt te stean, oare waarynfloeden, ynfloeden fan de grûn ôf. Der wurdt echt hiel bot rekkene troch saakkundigen om te sjen hoe de konstruksje der útsjen moat en hokker materialen we presys nedich hawwe."

Nije wike moatte dy berekkeningen klear wêze. Yn de wiken dêrnei hopet de organisaasje definityf grien ljocht te krijen foar de toer.