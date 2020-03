Skills the Finals: "Als ik bezig ben zit ik in mijn eigen bubbel"

Ek Ruben makket him klear foar de finale. Hy is studint fan de koksoplieidng. "Ik ben nu al bezig voor morgen. Ik heb nu tijd over en alles wat je de dag ervoor kunt doen is mooi meegenomen." Ruben is sels wol tefreden oer hoe't it giet. En syn coach noch folle mear. "Het gaat fantastisch. Het is echt een heel hoog niveau!", fertelt Roel Dijkstra.

Ferline jier waard Ruben fjirde fan hiel Nederlân, dus hy is no ekstra motivearre om no dochs earste te wurden. "Er is altijd een kans dat ik eerste word." "Maar er zitten zoveel haken en ogen aan de puntentelling, je weet het nooit", follet syn coach oan.