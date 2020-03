WMO-soarch yn Ljouwert giet nei nije gearwurking: wat betsjut it foar jo?

De kommende tsien moannen is der foar kliïnten in oergangsfaze, sa't minsken dy't gebrûk meitsje fan de soarch net fuortendaalks te krijen hawwe mei grutte feroaringen. De nije wurkwize kin ek betsjutte dat personiel fan wurkjouwer feroarje moat. Dêr meitsje de soarchoanbieders de kommende tiid ôfspraken oer.

Bûten de boat falle

It betsjut ek dat der in soad soarchferlieners dy't no foar de gemeente wurkje, net mear in fêst kontrakt hawwe. De gemeente jout oan dat it net perfoarst betsjut dat de soarchoanbieders dy't net ûnder it kontrakt falle, harren wurksumheden tenei net mear dwaan kinne. Dy soarchferlieners soene in gearwurking oangean kinne mei ien fan de trije haadoanbieders. Dat is lykwols net oan de gemeente, mar oan de soarchferlieners ûnderling. It is noch net bekend hokker bedriuwen bûten de boat falle.

Finansieringstekoart

Thuiszorg Het Friese Land en M.i.e.p. Huishoudservice ferliene fan 2021 ôf de stipe foar help by húshâldingen. De kombinaasje Amaryllis-Incluzio hat earder de basisstipe gund krigen. De nije organisaasje fan de WMO-taken fan 2021 ôf hat te krijen mei it tebekkringen fan it finansieringstekoart op de WMO.