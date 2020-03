Farmers Defence Force wol grutste belangeorganisaasje foar boeren wurde

FDF waard yn maart 2019 oprjochte om boeren te stypjen dy't oerfallen waarden troch aksjegroepen. De groep luts grutte oandacht mei de organisaasje fan de boeredemonstraasjes ein ferline jier.

Net goed fertsjintwurdige

Neffens Van Keimpema is de foarming fan in echte belangeorganisaasje nedich om't de belangen fan boeren op dit stuit net goed genôch fertsjintwurdige wurde yn Den Haag. De grutste belange-organisaasje LTO, mar ek de as boerepartij bekend steande partij CDA sjitte dêryn tekoart, fynt Van Keimpema. Sy hat der alle betrouwen yn dat de nije organisaasje rjocht fan bestean hat. It entûsjasme om lid te wurden is neffens har grut.