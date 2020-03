Advyskommisje: stikstofberekkeningen foldwaande, mar it moat wol better

De kommisje waard ynsteld omdat der al skoften krityk is op de manier fan rekkenjen fan it RIVM, foaral fan út de hoeke fan de lânbou. Der sit op fersyk fan de Twadde Keamer ek ien yn de kommisje dy't kritysk is op it stikstofbelied yn Nederlân.

It Mesdag-Zuivelfonds stelde ôfrûne moanne dat de stikstofbydrage fan de lânbou folle lytser is as oant no ta oannaam waard. Neffens it advyskolleezje is dat net sa, al binne der wol fermoedens dat it oandiel stikstof dat út it bûtenlân komt ûnderskat wurdt.

De kommisje advisearret ek om mear ûndersyk te dwaan nei in oar gefoelich punt, de ferskillen tusken de modelberekkeningen en de mjittingen op de grûn. De oarsaak fan die ferskillen is net helder, neffens de kommisje.

Mear ôfhinklik

Opfallend is ek dat de kommisje fynt dat de ministearjes yn Den Haag te nau belutsen binne by it wurk fan it RIVM. Yn it advys stiet dat de ministearjes "een meer afstandelijke opdrachtgeversrol" en it RIVM in mear "onafhankelijke kennis- en adviseringsrol" krije soene moatten.