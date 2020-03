Singelland Drachten freget mei iepen brief omtinken foar bern dy't útset driigje te wurden

Mohraeel sit yn de eksamenklasse fan it vmbo en driget it lân útsetten te wurden. Har skoalprestaasjes lije dêrûnder, want se freget har ôf wat it allegear foar doel hat. "Ik leer en ik zie morgen wel wat er gebeurt. Als ik word opgehaald, word ik opgehaald. En anders ga ik de examens doen." Har motivaasje rekket se dêrtroch wat kwyt. "Je weet niet wat er morgen voor de deur staat."

Yn desimber waard der noch in famylje fuorthelle út it azc fan Burgum. Ien fan de bern út de famylje is in freondinne fan Mohraeel. De famylje waard ôffierd yn in buske, om ferfolgens op in fleantúch setten te wurden. It barde foar de eagen fan ûnder oaren Mohraeel en hat djippe yndruk makke.

Foar alle bern

"Ik heb de brief geschreven voor alle kinderen in Nederland, omdat veel in dezelfde procedure zitten. Ze zijn heel jong meegekomen met hun ouders naar Nederland, ze hadden geen keuze. En ineens moeten ze weg", fertelt Mohraeel. Se is al fiif jier yn Nederlân, mar yntusken is har famylje útprosedearre en is it wachtsjen oant se útsetten wurde. Mohraeel praat Arabysk, mar se kin it net lêze en skriuwe.