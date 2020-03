Ynternasjonale studinten nimme rekreaasjegebiet De Heide ûnder de loep

Troch studinten ûndersyk dwaan te litten nei it gebiet, wol de gemeente witte oft it natuergebiet oantrekliker makke wurde kin om te ferbliuwen. "In tal fan minsken hat ús al benadere mei ideeën, mar hoe meitsje we dêr dan in goede kar yn? We hawwe te meitsjen mei bewenners en in natuergebiet en dêr moatte we dus in goede ôfwaging yn meitsje. Dan kin je dêr wol in advysburo opsette, mar wy ha keazen foar studinten", sa seit Rixt Wind, wykbehearder fan de gemeente Hearrenfean.

Ynternasjonale studinten

"Wy hoopje dat se mei hiele aardige en nije ideeën komme, wêr't wy net oan tocht hiene. It is in groep ynternasjonale studinten. Dy komme mei harren eigen rekreaasjebelibbing, út harren eigen lân. Wa wit wat foar bysûndere dingen dêr útkomme", fertelt Wind. De studinten komme ûnder mear út Dútslân, Ingelân en it Midden-Oosten.

Heal juny komme de studinten mei de resultaten fan it ûndersyk. Dêrnei is it oan de gemeenteried.