Foarsitter Fryske húsdoktersferiening Bart Maats nimt ôfskied

De Friese Huisartsen Vereniging waard yn 1991 oprjochte. Neffens Maats is der sûnt dy tiid in soad feroare. "Waar je vroeger de praktijk had van een huisarts en zijn vrouw, zie je steeds meer dat huisartsen zich groter organiseren."

Húsdokters hawwe der neffens him in hiel soad wurk by krigen, ûnder mear út it sikehûs en de GGZ wei. "Om al dat werk aan te kunnen, was het wel noodzakelijk dat wij ons als Friese huisartsen zodanig organiseerden dat we het werk ook aan zouden kunnen. Daar zijn we als vereniging hard mee aan de slag gegaan en daar zijn we ook ver mee gekomen."

Grutte útdagings

Maats hâldt dermei op op in momint dat de húsdokters foar grutte útdagings steane. Net allinnich mei it akute probleem fan it Coronafirus, mar ek mei de krapte rûnom it oantal húsdokters yn Fryslân. "Het lukt ons in Friesland nog steeds goed om ook opvolging te vinden in de landelijke gebieden. Maar nog niet overal is een huisarts. We hebben er altijd hard voor moeten werken om mensen hierheen te krijgen."