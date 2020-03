Lânmacht oefenet mei alvestêdebrêge oer Harnzerfeart

De Alvestêdeferiening en de gemeente Ljouwert hawwe Definsje frege om sa'n brêge te bouwen, want dy soarget derfoar dat de riders in koartere rûte hawwe fan de Elfstedenhal nei de Zwette. Dêrneist bliuwt de Hermesbrêge, tusken it Stephensonfiadukt en it WTC Expo, beskikber as kalamiteitenrûte yn it gefal fan in Alvestêdetocht.

By de oefening is in part fan de Zwettestrjitte ôfsletten.