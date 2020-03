Restaurant De Brekken op De Lemmer wer iepen nei brân

De eigener fan de Brekken hat nei de brân besletten om wat feroaringen troch te fieren. Sa sit der by it restaurant no ek in pub, in gastrosnackbar, in gameroom foar bern en in aparte seal foar feesten en partijen.

Sneon is de offisjele iepening fan De Brekken. Fan 10 maart ôf is it restaurant wer yn bedriuw.