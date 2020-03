Drachtster fertocht fan poging ta deaslach twa wiken langer fêst

De 52-jierige man dy't ôfrûne snein yn Drachten ferwûne rekke by in sjitynsidint mei de plysje, bliuwt 14 dagen langer fêstsitten. Hy wurdt fertocht fan it mishanneljen fan syn frou, it delstekken fan in haadagint en it bedriigjen fan in ynspekteur mei in mes.