Douwe de Vries stapt nei 20 jier topsport fan it iis: "It hat moai west"

De Vries gie lykwols net oer ien nacht iis en hat der goed oer neitocht. "It is net eat dat je samar beslisse. Nei't ik nei de takomst sjoen hie en nei wat ik noch mear wol yn it libben, like my dit de beste kar", seit de reedrider fan Jumbo-Visma.

"It ôfrûne seizoen is foar my in bytsje teloarstellend ferrûn. Op de lêste twa wiken nei, wêryn't ik wrâldkampioen waard op de ploege-efterfolging en twa persoanlike rekôrs notearre. Ik merk dat it allegear net mear sa maklik giet as foarhinne. Ik bin in soad siik en ferkâlden. Dat makket it echte topsporten hiel dreech."

"Ik ha gjin sin om noch in jier troch te meitsjen dêr't it allegear krekt wer wat minder yn giet. Op in bepaald momint is it in kear klear en dat punt is no. It hat moai west. Dat mei ik tink ik wol sizze op myn 37e."