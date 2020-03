Terapy yn astmasintrum Davos wurdt wer fergoede: "Dit is echt nedich"

"De minister fan medyske soarch, Bruno Bruins, hat by ús west yn de earste wike dat ik hjir siet. Hy hat mei eigen eagen sjoen wat it sintrum betsjut foar de pasjinten. Dêrnei hat er yn petear west mei alle soarchfersekerders en in grut diel hat no in kontrakt ôfsletten mei it astmasintrum", fertelt Sanne.

Dat is goed nijs, want sûnder de terapy kin se eins neat: "Ik moast in hiel soad medisinen slikke, ik koe net mear nei skoalle en ik koe net mear goed wurkje. No't ik hjir sit, sport ik alle dagen wer en dat giet no ek wer sûnder muoite."