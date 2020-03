VC Snits wint útwedstriid tsjin Regio Zwolle

It duel yn Zwolle wie de tredde wedstriid yn de kampioenspûl. Yn totaal spylje se tsien wedstriden. De earste twa klups stride yn de finale om it lânskampioenskip fan Nederlân. VC Snits stiet op it stuit op it fjirde plak, achter Apollo 8, Sliedrecht Sport en Eurosped.

Kommende sneon spylje de froulju fan Snits thús tsjin Sliedrecht.