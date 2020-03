Bûtenpost yn kwartfinale beker út tsjin Hoogezand

Bûtenpost is de iennige Fryske klup dy't noch yn it toernoai sit. Tiisdeitejûn wie de haadklasser yn Ljouwert mei 4-0 te sterk foar de Ljouwerter Sweltsjes. De goals kamen fan Rolf Dijk (2), Joran Olijve en Robin Huisman de Jong. Tsjinstanner Hoogezand, in earsteklasser, wie mei 7-0 te sterk foar Pesse.

LAC Frisia en Hearrenfeanse Boys

De iennige twa oare Fryske klups yn de achtste finalen waarden útskeakele. LAC Frisia wie kânsleas by Flevo Boys (6-0) en Hearrenfeanse Boys gie thús ûnderút tsjin it twadde fan Staphorst. Nei 90 minuten wie it 1-1, mar Staphorst 2 naam de strafskoppen better.

As Bûtenpost yn de kwartfinale fan Hoogezand wint, dan spylje 'de Blauwkes' yn de heale finale thús tsjin de winner fan Staphorst 2 - GRC Grins.