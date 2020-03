Ausnutria mooglik nije haadsponsor SC Hearrenfean

Ausnutria is in bedriuw mei fêstigingen oer de hiele wrâld. Yn Fryslân binne se te finen yn Ljouwert en op It Hearrenfean. It bedriuw makket poppefieding fan biologyske molke. Ien fan de direkteuren fan it bedriuw is Bart van der Meer, âld-foarsitter fan de ried fan kommissarissen fan SC Hearrenfean. Neffens geroften soe Ausnutria om de 650.000 euro it jier sponsorje.