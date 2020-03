Oranjefroulju spylje doelpuntleas gelyk tsjin Brazilië

De Nederlânske fuotbalfroulju ha mei 0-0 gelyk spile tsjin Brazilië. It wie de earste wedstriid yn de Tournoi de France, in oefentoernoai yn Frankryk ta eare fan fyftich jier frouljusfuotbal. Oan it toernoai dogge Brazilië, Frankryk, Nederlân en Kanada mei. De oranjefroulju brûke it toernoai ek as tarieding op de Olympyske Spelen.