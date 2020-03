Isabelle Diks hat neat ferkeard dien by fergoeding wen-wurkferkear

Twadde Keamerlid Isabelle Diks fan GrienLinks falt neat te ferwiten foar it feit dat se in fergoeding krige foar wen-wurkferkear. Se stie as ynwenner ynskreaun yn Ljouwert, mar wenne foaral yn har appartemint yn Den Haag. Hjirtroch krige se in hegere fergoeding fan de Twadde Keamer. Doe't der konsternaasje oer ûntstie, stoarte se in diel fan it jild wer werom. It soe om sa'n 25.000 euro gean.