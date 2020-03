BFVW wol ljipaaisykjen werom: "We fine de deade pykjes mei boskjes op it lân"

"It ôfrûne jier seagen we de earste pykjes al oan de ein fan maart," begjint Jan Kroeze syn ferhaal, wylst hy mei syn kollega Wiebe Palstra de Workumerwaard by Warkum ôfstrúnt. Se binne op syk nei it earste ljipaai fan 2020. In syktocht dy't foarearst noch net slagget. "Nee, maar als we de eerste vinden, gaat de hele gemeente weer op slot. Dus misschien ook maar beter zo", laket Palstra.

Aaien te betiid

Hy doelt dêrmei op it ferbod op sykjen dat sûnt 2015 jildt. It fûgelwachtbûn fynt dat it ferbod in grut probleem is. "It sykjen fan aaien soarge derfoar dat it lizzen fan aaien fertrage. Wy soargje foar útstel fan it brieden", fertelt Kroeze, wylst hie by in leech nêst komt. "No wurde de aaien te betiid lein. De jonge pykjes komme op 'e wrâld en ha gjin iten."

Ferline jier trof Kroeze de earste al ein maart oan. "Dan is it fierstente kâld foar dy jonge bistjes. Dan stjerre se út. We fûnen de deade pykjes mei boskjes op it lân. Dat wie sa skande."