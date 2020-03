Partij voor de Dieren: Bistewolwêzen op buorkerijen moat ferbetterje

Kearn dêrfan is dat de provinsje troch oanpassing fan it romtlik belied mear ynfloed útoefenje moat op de bou fan stâlen yn Fryslân en mear oandacht jaan moat oan de romte dy't bisten hjir yn krije. Op it provinsjehûs yn Ljouwert wie woansdeitemiddei in presintaasje fan saakkundigen oer it ûnderwerp.

Steatelid Rinie van der Zanden fan de PvdD seit dat it foarstel nedich is. "Als wij de statistieken zien over de levensduur van koeien, dan is die nog steeds hetzelfde als in 2006. Terwijl de LTO zelf stelde dat die minstens verdubbeld zou moeten worden. Dat is gewoon niet gebeurd."

Bisten as útgongspunt

De PvdD fynt dat de provinsje der by de lanlike oerheid op oantrúnje moat dat de kwestje fan it bistewolwêzen oppakt wurdt. Ek wol de partij maatregels fan de provinsje sels. Neffens de partij moatte de bisten it útgongspunt wurde by bygelyks útwreiding fan de stâlen. Van der Zanden: "Nu moeten we maar eens een punt zetten achter dat de dieren altijd maar aangepast moeten worden aan de stalsystemen."