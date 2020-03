FIDEO: IepenUP giet de striid oan tsjin iensumens

It programma slút oan op it projekt 'Over de drempel', wêrby't kultuermakkers en maatskiplike inisjativen harren ynsette yn it ramt fan it tema iensumens.

Neist it iten, kinne gasten yn 'e kunde komme mei de seis kultuerprojekten dy't yn Ljouwert hâlden wurde yn de striid tsjin iensumens.