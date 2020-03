Callcenters sykje personiel foar kalamiteitenûmer coronafirus

De GGD's en de húsdokters kinne de drokte hast net oan en ferwize nei it spesiale nûmer fan it ministearje. Dy telefoantsjes komme no by de ferskate kantoaren fan Cendris yn Nederlân binnen.

Foar Ljouwert en Grins siket it útstjoerburo Unique geskikte kandidaten om de minsken foar te ljochtsjen oer corona. Se krije earst in koarte oplieding en kinne dan fuortendaliks oan de slach. Yn Nederlân binne no 38 besmettingsgefallen bekend.