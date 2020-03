Tsjerken passe nachtmiel oan om coronafirus

Der wurde matses útdield en dy wurde yn de wyn doopt. Fierder wurdt it fûstkjen ferfongen troch in útsprutsen groet.

Ek by de protestantske gemeente yn Frjentsjer wurdt net mear fûstke. it drinken út ien beker wurdt ek kritysk besjoen. Datselde jildt foar de protestantske gemeente op It Hearrenfean. In hân jaan mei, nei in oar wiuwe ek.