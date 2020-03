Werynrjochting by stasjon Feanwâlden kin no dochs begjinne

Ferline jier soe dat ek al barre, mar doe foelen de kosten in heal miljoen euro heger ús as tocht. Dêrnei is it plan wat oanpast, om kosten te besparjen. In bedriuw út Elslo sil it wurk útfiere, sagau't de gunning definityf is.

Yn de rin fan dit jier feroaret it spoarboekje fan de ekstra sneltrein fan Grins nei Ljouwert. Reizgers kinne dan ek yn Feanwâlden yn- en útstappe. It stasjonsgebiet moat dan klear wêze.

Der komme ekstra parkearplakken en stallingen foar de fyts. It stasjonsgebiet komt yn ferbining te stean mei it doarp, omdat de âlde provinsjale dyk ferdwynt. Dêrfoar yn it plak komt in park mei wetterpartijen.

"Het wordt een prachtig park en transferium. Hiermee zetten we Feanwâlden als openbaar vervoersknooppunt op de kaart", seit wethâlder Kees Wielstra.

KiK

De oanlis fan it transfearium en it park binne ûnderdiel fan it projekt Kansen in Kernen (KiK). Provinsje Fryslân en gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel wolle de leefberens yn de doarpen Damwâld, De Falom, Feanwâlden, Hurdegaryp, Burgum en Garyp ferbetterje.