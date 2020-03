Twa Fryske biodiversiteitsprojekten stride foar 'Samen voor Biodiversiteitsprijs'

"Het is fantastisch om te zien dat er al zo veel initiatieven zijn om biodiversiteit te herstellen. We zijn aangenaam verrast met de hoeveelheid inzendingen. Het bruist van de positieve energie om samen de biodiversiteit een boost te geven", seit sjueryfoarsitter Louise Vet. "De kwaliteit was gemiddeld erg hoog. Voor ons als jury was het dan ook lastig om de tien meest veelbelovende projecten te selecteren. Dus winnaar of geen winnaar, ga zo door. Samen maken we het verschil."

Op basis fan kritearia bepaalde de sjuery de finalisten. Der waard sjoen nei gearwurking tusken boeren en boargers, de bydrage oan biodiversiteitsherstel, ynspiraasje foar oaren en de finansjele helberheid fan it projekt.

De priis wurdt tongersdei op de Partner- en Supporterdei útrikt.