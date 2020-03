Studinten gean de striid mei mekoar oan yn Skills the Finals

Stimulâns om alles út dysels te heljen

Jeroen van der Werff docht de oplieding Ondernemer Retail en moat op de earste dei in ûndernimmers- en marketingplan skriuwe. Hy hat al in soad post-it-papierkes op it wandsje njonken syn buro plakt. Eins alles wat hy oant no ta yn de oplieding leard hat, moat er dizze kommende dagen brûke.

De kompetysje is neist dat it spannend is om de opdrachten te meitsjen, ek in stimulâns foar de studinten om alles út harsels te heljen. En dat wurdt wurdearre troch Jeroen: "Ik fyn it sa'n bysûnder konsept dat dit foar mbo-ers organisearre wurde kin, dat soe folle faker moatte."

Hy sjocht himsels ek as in foarbyld om't er no by de bêste heart en hy saken dwaan moat dy't aansens ek op syn paad komme as hy ûndernimmer is. Ek Jeroen giet foar de winst. "Ik wol nûmer 1 wurde fansels", sa seit er. En oft er ien fan de winners is fan Skills the Finals sil freed bliken dwaan.