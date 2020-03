Plysje hâldt twa minderjierrige Drachtsters oan yn bus

De plysje sette beide jonges út de bus doe't se de bus net ferlitte woene. Ek woene se net meiwurkje oan in ID-kontrôle, mar by ien fan harren waard in ID-kaart fûn by it fûillearjen. It giet om in 17-jierrige ynwenner fan Drachten. De oare persoan hie neat by him en is oanholden.

De 17-jierrige jonge hat in proses-ferbaal foar de Wet ID krigen. Hy skopte tsjin de tsjinstfyts fan de plysje doe't hy útnaaie woe. De jonge is oanholden fanwege it fersteuren fan de iepenbiere oarder. Om't hy begûn te flybjen krige er in flybmasker op. Beide fertochten sitte fêst.

Yntusken hat der kontakt west mei it Iepenbier Ministearje fanwege de winkelstellerij.