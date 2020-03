HEA! De pipeman fan Akkrum

It begûn mei twa pipen en it waarden der 800: de 85-jierrige Karel van Dijk sammelet al jierren âlde pipen. Mar no wol hy se kwyt. "Vanwege de leeftijd" sa seit er sels. De pipen geane yn de ferkeap. Der sitte bysûndere eksimplaren tusken. Sa hat er in piip dy't spesjaal makke is om te smoken ast in boek oan it lêzen bist.