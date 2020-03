Goed 16.000 Alvestêdeleafhawwers kinne meiprate oer teäterstik De Tocht

It oantal 16.868 komt fan it tal riders dat oan de start stie by de lêste Alvestêdetocht fan 1997. Omdat it al sa lang lyn is dat de Alvestêdetocht riden is, is ien fan de doelstellingen fan De Tocht dat de oantinkens oan de Alvestêdetocht bliuwe, ek foar de generaasjes dy't noch komme.

De Tocht moat it grutste teäterspektakel oait wurde yn Fryslân. Foar it stik oer de Alvestêdetocht wurdt in nij teäter boud mei in iisflier.

16.000 minsken dy't meiprate

Dat Alvestêdeleafhawwers meiprate kinne oer it teäterstik is neffens produsint Foppe van der Veen hiel wichtich. "It moat it stik wurde fan ús allegear en dan moat net alles bepaald wurde troch in lyts groepke minsken."

Minsken mei in startbewiis kinne ynskeakele wurde as it bygelyks giet om it dekôr, de ferhaalline of de kar foar akteurs. Neist meiprate, kinne se ek kaarten krije foar it stik. Van der Veen: "Wy wolle ek dat sa folle mooglik echte leafhawwers de kâns krije om it stik te sjen."

In jier fertraging

De ferwachting wie dat it stik yn oktober 2020 yn premjêre gean soe, mar it rint no in jier fertraging op fanwege de lokaasje. It oanfreegjen en krijen fan de juste fergunningen naam folle mear tiid yn beslach as tocht.