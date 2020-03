Mikrobiolooch fan Izore: "Als we allemaal tegelijk ziek worden, hebben we een groot probleem"

Dat is de soarch fan dokter/mikrobiolooch Annemarie van Elsacker fan Izore. It laboratoarium yn Ljouwert kin op dit stuit noch net teste op it coronafirus, mar docht der alles oan om dat foar it wykein foarelkoar te krijen. It RIVM joech tiisdei in nij advys oan sikehûzen, dy soene folle faker teste moatte op it coronafirus.

"De testen gaan nu naar het lab in Groningen, maar ze zullen blij zijn als we dat zelf kunnen doen", fertelt Annemarie van Elsacker fan Izore. "Om te mogen testen zijn er protocollen en wat testmonsters om te zorgen dat je ze goed kunt uitvoeren en ook de goede dingen vindt, als daar een aantal validatielagen op gedaan zijn, zijn ze te gebruiken."

It is net in drege technyk. "Het is een gewone testtechniek, het speciale is dat we moeten kunnen laten zien dat je de techniek goed kunt gebruiken voor dit virus. Het is geen sneltest, we kunnen wel tegelijk een aantal monsters testen, zo'n run kost twee tot drie uur voor de afhandeling."

Noed oer de soarch

Van Elsacker hat noed oer de soarch. "We staan voor een enorme uitdaging. Alle monsters betekenen zoveel patiënten die door ziekenhuizen of huisartsen of de GGD moeten worden gezien en beoordeeld. Die druk is nu al groot, terwijl het aantal besmettingen nog meevalt. We moeten met elkaar ervoor zorgen dat we dit niet te groot laten worden, dan dreigt er overvraging van ons zorgsysteem."

"De andere zorgzaken gaan ook door, zoals mensen met kanker of een auto-ongeluk behandelen. Dat moet allemaal naast elkaar. We bekijken nu al wel wat we mogelijk zouden kunnen laten vallen als de druk toeneemt. We doen nu bijvoorbeeld bij het lab elke dag alle soa-analyses, maar misschien moeten we dat minder vaak doen. We kijken wat mogelijk is, met beperkte schade uiteraard, om zo ruimte te creëren."

'Beperken en vertragen'

Neffens har moatte we it coronafirus wol serieus nimme. "Het is te vroeg om precies te weten hoe schadelijk het is. Procentueel lijk het nog mee te vallen, maar de absolute aantallen vallen niet mee. Als we allemaal tegelijk ziek worden van het coronavirus, hebben we echt een groot probleem, als het gaat om de continuïteit van het bedrijfsleven en druk op de zorg. In absolute aantallen kan het erg uit de klauwen lopen."

"Ik doe echt een appèl op iedereen: houd afstand van de ander als je verkouden bent, houd je aan de hoesthygiëne, was je handen. Het klinkt banaal, maar het is cruciaal. We moeten de zaak beperken en vertragen."