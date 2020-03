Maatregels by SC Hearrenfean-Ajax: provokaasje net tastien

T-shirts en sjaals fan de besykjende klup binne ek ferbean yn de publyksfakken of yn de sponsorromten. By de yngong fan it stadion kin besikers frege wurde om shirts en sjaals fan de tsjinpartij ôf te dwaan.

Dizze regels gean sneon yn, as Hearrenfean thús tsjin Ajax spilet. De Fryske fuotbalklup komt mei dizze maatregels nei't it misgong by de wedstriid tsjin Feyenoord. Doe sieten in soad supporters fan dy klup tusken de Feansters. Nei provokaasjes ûntstiene der fjochtpartijen.