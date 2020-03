Le Roy-tún op It Hearrenfean stiet faai nei snoeiwurk fan gemeente

De stichting is poerlilk op de gemeente Hearrenfean, dy't fierstente folle snoeid hat. Op Facebook hat ien fan de stichting in soarte fan rou-advertinsje pleatst. 'Wij stoppen er mee. Het waren 53 mooie jaren. In 2 dagen tijd vernield. Succes met het invullen van de openbare ruimte.' Erfgenamten fan Le Roy komme woansdei om de skea yn de tún te besjen. De FNP-fraksje hat yntusken fragen steld.

De tún yn it sintrum op It Hearrenfean is yn 1966 oanlein troch de yn 2012 ferstoarne keunstner Louis Le Roy. It is in organyske tún, dêr't frijwilligers fan Stichting TIJD noch alle dagen mei dwaande binne. De tún is in publykslûker foar It Hearrenfean. Neist de tún op It Hearrenfean is Le Roy ek bekend fan syn Ecokathedraal by Mildaam.

Stichting TIJD die jierrenlang it behear fan de tún. Dêrneist wiene se ferantwurdlik foar de steapele bouwurken.