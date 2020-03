Boatsjeminsken moatte tenei ek lisjild yn Sleat betelje

Yn gemeente De Fryske Marren binne in soad lisplakken foar boaten oan iepenbier farwetter. Foar it gebrûk dêrfan freget de gemeente lisjild.

Tariven

Op meardere plakken yn Sleat wurdt fan 1 jannewaris 2020 ôf ek om lisjild frege. Hjirfoar binne spesjale abonnemintstariven. De tariven foar de trije plakken De Kapeelstreek, It Bolwurk en by de brêge oan de Rûnwei binne 60 euro foar in jiersticker en 43,50 euro foar in simmersticker.