Sina freget Fryslân om help by de bestriding fan coronafirus

"As in susterprovinsje dat freget dan wolst dêroan foldwaan. We ha echt oan it sykjen west, mar it wie net mear te krijen. We ha gruthannels opbelle, want se woenen it yn grutte oantallen hawwe. dat ha we se ek witte litten: we wolle wol, mar kinne net leverje", fertelt deputearre Sietske Poepjes.

It wol neffens har net sizze dat yn Fryslân gjin mûlekapkes en desynfeksjemiddels mear binne, mocht it firus hjir ek komme. "We ha it net ekstra om fuort te jaan, dus it wol net sizze dat we net taret binne. We moatte tinke om ús persoanlike hygiëne, mar we moatte it net grutter meitsje as it is, mar goed alert wêze."